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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عروض المهرجان القومي للمسرح المدرسي بقصر ثقافة دمنهور

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

استضاف قصر ثقافة دمنهور التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عددا من العروض المسرحية لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، استعدادا لإقامة الدورة الأولى من المهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقدم الطلاب عروضا مسرحية متنوعة عكست تجربة تربوية متكاملة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف الغراوي، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ولجنة التحكيم برئاسة تهاني أسعد ناشد، مدير إدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من الدكتور مهني صالح محمد، مدرس الفنون المسرحية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، والمخرج محمد الحداد.

ويقام المهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مدير المهرجان، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وتشهد الفترة الحالية تقديم عروض مسرحية على مسارح قصور الثقافة بمختلف المحافظات، استعدادا لانطلاق فعاليات المهرجان في نوفمبر المقبل، في إطار اهتمام الدولة بدعم ورعاية المواهب الطلابية.

قصر ثقافة دمنهور للهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الأساسي والثانوي القومي المصري للمسرح وزارة الثقافة

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