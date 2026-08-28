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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«انزلوا الشارع واسمعوا الناس».. صلاح حسب الله يطالب المسؤولين بالابتعاد عن المكاتب

صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
محمد البدوي

دعا الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي ومتحدث مجلس النواب السابق، المسؤولين وأعضاء الحكومة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والنزول إلى الشارع للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى مشكلاتهم بعيدًا عن الاكتفاء بالتقارير والمعلومات الواردة من المكاتب.

النزول إلى أرض الواقع

وقال صلاح حسب الله، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن المسؤول الناجح لا يمكنه الاعتماد فقط على ما يُعرض عليه من تقارير، مؤكدًا أن النزول إلى أرض الواقع يتيح له رؤية المشكلات بشكل مباشر وفهم حجم التحديات التي يواجهها المواطنون.

صلاح حسب الله: المسؤول لازم يشوف المشكلة بنفسه

وأوضح المفكر السياسي أن وجود المسؤول بين المواطنين يساعد على اكتشاف المشكلات الحقيقية التي قد لا تعكسها التقارير الرسمية بصورة كاملة، كما يساهم في تحديد الأولويات والتعامل مع الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل وحلول سريعة.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بشأن ضرورة التواصل مع الشارع يجب ألا تظل مجرد توجيهات، وإنما تتحول إلى أسلوب عمل فعلي يلمسه المواطن، خاصة في الملفات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياته اليومية بصورة مباشرة.

«النزول للشارع مش للظهور فقط»

وشدد متحدث مجلس النواب السابق على أن التواصل مع المواطنين لا يعني مجرد القيام بجولات ميدانية أو الظهور أمام الكاميرات، وإنما يتطلب الاستماع الحقيقي إلى شكاوى الناس، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات، ومحاسبة المقصرين، وقياس مدى نجاح القرارات بعد تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد صلاح حسب الله أن تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطن يبدأ من فهم احتياجات الشارع والتعامل معها بجدية وشفافية، موضحًا أن شعور المواطن بأن المسؤول يستمع إليه ويتابع مشكلاته يمثل خطوة أساسية نحو رفع مستوى الثقة وتحسين أداء الجهاز التنفيذي.

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