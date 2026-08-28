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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«اتفضل يا أبونا».. مسلم يحضر كرسيا لكاهن كنيسة بعد تعطل التوك توك في إسنا

«اتفضل يا أبونا».. مسلم يحضر كرسيا لكاهن قبطي بعد تعطل التوك توك في إسنا جنوب الأقصر
«اتفضل يا أبونا».. مسلم يحضر كرسيا لكاهن قبطي بعد تعطل التوك توك في إسنا جنوب الأقصر
شمس يونس

في مشهد إنساني يجسد قيم الشهامة والمروءة التي يتميز بها أبناء الصعيد، شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر موقفا عفويا جمع بين مسلم ومسيحي، ليؤكد أن المحبة والتآخي بين أبناء الوطن تظهر في أبسط تفاصيل الحياة اليومية

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرض التوك توك الذي كان يستقله القمص إيليا جاد لعطل مفاجئ في إحدى عجلاته، ما اضطره إلى الانتظار لحين الانتهاء من إصلاح العطل، وذلك بمنطقة القرية بمدينة إسنا

وخلال فترة الانتظار، لفت الموقف انتباه الحاج عبد الرسول أحمد رمضان، أحد أبناء المنطقة، الذي لم يتردد في تقديم المساعدة، حيث بادر بإحضار كرسي للكاهن حتى يتمكن من الجلوس والراحة لحين الانتهاء من إصلاح التوك توك

وتعامل الحاج عبد الرسول مع الموقف بكل عفوية واحترام، قائلا للقمص إيليا جاد «اتفضل يا أبونا»، في مشهد بسيط حمل في طياته معاني كبيرة عن الشهامة وحسن التعامل بين أبناء الشعب المصري الواحد

ورغم أن القمص إيليا جاد أوضح أن فترة الانتظار لن تستغرق وقتا طويلا وأنه لا يحتاج إلى الجلوس، أصر الحاج عبد الرسول على تقديم الكرسي له، في موقف عفوي لم تكن وراءه كاميرات أو ترتيبات، وإنما تحركت فيه مشاعر الإنسانية بشكل تلقائي

وعبر القمص إيليا جاد عن تقديره الكبير لما قام به الحاج عبد الرسول، ووجه له الشكر على موقفه الذي وصفه بأنه يعكس أصالة وشهامة أبناء مصر

وكتب القمص إيليا جاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة أشاد خلالها بالموقف، متسائلا «ألا نستطيع أن نقول إن مصر بخير طالما يوجد بها مثل هذا الرجل الطيب المحترم؟»

وأكد القمص إيليا جاد اعتزازه بهذا الموقف وما يعكسه من قيم أصيلة تجمع أبناء الوطن الواحد، موجها الشكر لكل من يساهم في خدمة الآخرين ونشر المحبة بين أفراد المجتمع

واختتم رسالته بالتأكيد على حبه وانتمائه لمصر قائلا «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر»

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