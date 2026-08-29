بدقة 200 ميجابكسل.. تسريبات تكشف عن هاتف Oppo Find X10 Pro Max بثلاث كاميرات

كشفت تسريبات تقنية جديدة نشرها موقع Gizmochina استناداً إلى المسرب الصيني الموثوق "Digital Chat Station"، عن استعداد شركة "أوبو" (Oppo) لإطلاق هاتفها الرائد المرتقب "Find X10 Pro Max"، ليكون أول هاتف ذكي في العالم يأتي بمنظومة تصوير خلفية ثلاثية تعتمد بالكامل على مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية والعدسة فائقة الاتساع وعدسة التقريب البيريسكوبية.

مستشعر سامسونج ISOCELL HPC

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب راجيش ريجمي، أن الكاميرا الرئيسية في الهاتف ستعتمد على مستشعر "ISOCELL HPC" الجديد بدقة 200 ميجابكسل والمطور بالتعاون المشترك بين أوبو وسامسونج؛ حيث يأتي بحجم فيزيائي يبلغ 1/1.3 بوصة، ويدعم لأول مرة في عالم مستشعرات الهواتف الذكية مخرجات صور بصيغة "16-bit RAW" الأصلية.

وأكد رئيس منتجات سلسلة Find في شركة أوبو، تشو شيجي، أن بنية بكسلات "DeepPix" الجديدة طُورت بمشاركة الفريق الهندسي المتخصص لأوبو، وتعتمد على إعادة هيكلة الخلايا الضوئية ذاتها لتوفير نطاق ديناميكي فائق يصل إلى 17EV في الإطار الواحد دون المساس بدقة التفاصيل أو سرعة الالتقاط.

مسار معالجة Pro XDR وتسجيل الفيديو فائق الدقة 4K HDR

أشار المصدر إلى أن أوبو طورت مسار معالجة الصور المتطور "Pro XDR" للتعامل مع التدفق الهائل لحزم البيانات الناتجة عن تشغيل ثلاثة مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل في آن واحد، مما يضمن معالجة سريعة للقطات المتتابعة وتفادي تأخير الغالق أثناء التصوير اليومي.

وتتيح هذه المنظومة تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K HDR بكامل الدقة مع خفض معدلات استهلاك الطاقة، بالتوازي مع الاستفادة من مستشعر 200 ميجابكسل للعدسة فائقة الاتساع ومستشعر 200 ميجابكسل لعدسة التقريب البصري لتوفير تجربة تصوير متجانسة وحادة عبر مختلف زوايا الرؤية ومستويات التكبير.

موعد الإطلاق وتشكيلة سلسلة Oppo Find X10 المرتقبة

وأوضح تقرير موقع Gizmochina أن طراز "Find X10 Pro" القياسي سيحصل بدوره على كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل للعدستين الرئيسية والتقريب. وعلى الرغم من عدم إعلان الشركة عن موعد رسمي محدد، تشير البيانات إلى اقتراب إزاحة الستار عن سلسلة Find X10 في السوق الصينية خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2026.

أهمية القفزة العتادية في سباق كاميرات الهواتف الرائدة

ذكرت المصادر التقنية أن تبني ثلاثة مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل يشكل نقطة تحول استثنائية في هندسة كاميرات الهواتف الذكية؛ حيث يمنح المصورين قدرات غير مسبوقة في اقتصاص الصور دون فقدان الجودة، وإعادة تشكيل قواعد المنافسة في فئة الهواتف الرائدة المتميزة لعام 2026 لتقديم أعلى مستويات الدقة البصرية المتاحة للمستخدمين.