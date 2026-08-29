رقصة فوق السلم قلبت فرح الشرقية إلى صرخات.. وهشام موسى يحذر الشباب

تحولت لحظات الاحتفال داخل أحد الأفراح بمحافظة الشرقية إلى حالة من الهلع بين المدعوين، بعدما قرر شابان تحويل سلم خشبي إلى منصة للرقص والاستعراض، في واقعة كادت أن تنتهي بإصابات خطيرة.

أجواء الفرح المعتادة

وسلّط الإعلامي هشام موسى الضوء على الواقعة خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» عبر قناة «الحدث اليوم»، موضحًا أن بداية المشهد كانت وسط أجواء الفرح المعتادة، قبل أن يصعد ابن عم العريس برفقة أحد أصدقائه أعلى سلم خشبي، ويبدآ في الرقص وسط تشجيع الحاضرين وقيام البعض بتصوير المشهد.

صيحات الخوف فور وقوع الحادث

ومع استمرار الشابين في الحركة، لم يصمد السلم طويلًا أمام الوزن والحركة، ليسقط الاثنان بشكل مفاجئ، الأمر الذي أصاب الموجودين بالصدمة ودفعهم إلى إطلاق صيحات الخوف فور وقوع الحادث.

وأوضح هشام موسى أن الشابين نجوا من الواقعة دون إصابات، مؤكدًا أن الأمر مر بسلام بفضل العناية الإلهية، لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون مختلفة تمامًا لو أدى السقوط إلى ارتطام قوي أو إصابة خطيرة.

تصرفات غير محسوبة

وأكد الإعلامي أن ما حدث يوضح خطورة تحويل لحظات الحماس إلى تصرفات غير محسوبة، مشددًا على أن الفرح لا يعني التخلي عن قواعد السلامة، وأن أماكن الاحتفال يجب أن تكون مجهزة وآمنة لمثل هذه الأنشطة.

الابتعاد عن استخدام السلالم

ووجّه موسى رسالة مباشرة إلى الشباب، دعاهم خلالها إلى الابتعاد عن استخدام السلالم أو قطع الأثاث أو أي أماكن مرتفعة في الرقص والاستعراض، قائلًا إن لحظة حماس قد تتحول في ثوانٍ إلى مأساة.

وأشار إلى أن تداول مثل هذه المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مواقف طريفة لا يلغي خطورتها، موضحًا أن الأهم هو التعلم منها وعدم تكرارها، خاصة أن بعض التصرفات التي تبدو بسيطة قد تترك عواقب بالغة.

رسالة واضحة للشباب

واختتم هشام موسى حديثه برسالة واضحة للشباب: «ارقصوا بس على الأرض»، مؤكدًا أن الاحتفال يمكن أن يكون ممتعًا دون المخاطرة بسلامة أي شخص.