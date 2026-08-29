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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | افتتاح مسجدي العتيق وعباد الرحمن .. حملة مكبرة لرفع إشغالات المحلات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 28/8/2026 أحداث متنوعة. 

فقد تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان افتتاح مسجد العتيق بنجع المقلة بقرية الخطارة التابعة لقروى أبو الريش بحرى ، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمسجد على مساحة 400 م2 ، وبتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية ، كما تم إفتتاح أعمال إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بنجع المساعيد بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو  .

https://www.elbalad.news/7088103

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على الإستماع لمطالب المواطنين الذين ألتقى عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد النصر ، موجهاً المسئولين بمختلف الجهات بوضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وكان قد أدى محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وذلك فى إطار حرصه على المشاركة فى المناسبات الدينية والتواصل مع المواطنين، والتأكيد على أهمية دور المساجد فى نشر القيم الدينية والإنسانية وترسيخ مبادئ الرحمة والتسامح.

https://www.elbalad.news/7088101

جهود متنوعة فى أسوان 

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة محمد ربيع نائب رئيس المدينة حملة مكبرة لرفع الإشغالات من المحال المخالفة والمناطق المستهدفة، وذلك فى إطار جهود تحقيق الإنضباط والحفاظ على المظهر الحضارى.

https://www.elbalad.news/7088252

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بالمرور على عدد من محطات الوقود ، لمتابعة جهود الرقابة المشددة على آليات توزيع المواد البترولية ، والتأكد من الإلتزام بالكميات المحددة للتزويد ، وخاصة لسيارات النصف نقل والسيارات الثقيلة والشاسية ، وذلك للحد من أى محاولات للتلاعب فى منظومة توزيع المواد البترولية بالمحطات.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، حملة تفتيشية صباحية على عدد من محال الجزارة والمطاعم والأسواق بحى غرب مدينة أسوان.

https://www.elbalad.news/7088259

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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