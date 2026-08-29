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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يستعرض تقرير إنجازات الحوكمة والنزاهة خلال 2025/2026

جهود جامعة بنها فى الحوكمة والنزاهة والشفافية
جهود جامعة بنها فى الحوكمة والنزاهة والشفافية
إبراهيم الهواري

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تقريرا حول أبرز ما حققته الجامعة في مجالات الحوكمة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، خلال العام الجامعي 2025/2026، والذي تضمن مجموعة من مؤشرات الأداء والإنجازات التي تعكس جهود الجامعة في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وكشف التقرير أن جامعة بنها حققت مؤشر أداء بلغ 96.36%، فيما سجل معدل إنجاز المخطط 92.24%، متجاوزًا المستهدف بنحو 4.12 نقطة مئوية، بما يعكس ارتفاع معدلات تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الأداء المؤسسي.

وأوضح التقرير أن الجامعة تعاملت مع 825 شكوى واردة من خلال منظومة الشكاوى، في إطار حرصها على تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والمستفيدين، والعمل على معالجة الملاحظات وتحسين مستوى الخدمات.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، أشار التقرير إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي استفاد منها 180 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، إلى جانب 166 متدربًا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2018 حتى 2026، بما يدعم نشر الوعي بمبادئ النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما كشف التقرير عن مؤشرات متميزة في مجال تمكين المرأة في المواقع القيادية، حيث بلغ إجمالي القيادات النسائية بالجامعة 148 قيادة، من بينها 78 قيادة أكاديمية و70 قيادة إدارية، بما يعكس اتساع مشاركة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار داخل الجامعة.

وتضمن التقرير كذلك بيانا بأبرز التغييرات والتجديدات التي شهدتها منظومة القيادات الجامعية، والتي شملت 7 عمداء و22 وكيلًا و49 رئيس قسم و15 مديرًا، في إطار دعم الكفاءات الإدارية والأكاديمية وتعزيز استقرار العمل المؤسسي.

وعلى صعيد الخدمات الطبية، أظهر التقرير أن مستشفيات جامعة بنها ومراكزها الطبية قدمت خدماتها لأكثر من 1.63 مليون مستفيد، حيث شملت الخدمات المقدمة الفحوصات والتحاليل والأشعة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والعيادات والتخصصات الطبية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار توجه جامعة بنها نحو تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير منظومة الخدمات، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تواصل العمل على تطوير منظومة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، مع الاعتماد على مؤشرات قياس واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، بما يعزز قدرة الجامعة على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بكفاءة وفاعلية.

جامعة بنها مكافحة الفساد النزاهة والشفافية الحوكمة والنزاهة رئيس جامعة بنها

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