جراحة ميكروسكوبية بالمنظار تنهي معاناة طفلة من عيب خلقي معقد بالقفص الصدري بمستشفيات جامعة بنها

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، كانت تعاني منذ سنوات من عيب خلقي معقد تمثل في تقعر شديد بالقفص الصدري، تسبب في ضغط مستمر على عضلة القلب وضيق شديد في التنفس وإرهاق متواصل عند بذل أقل مجهود.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وبإشراف الدكتور إبراهيم قصب، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور إيهاب سعيد، رئيس قسم التخدير.

وأوضح الفريق الطبي أنه عقب إجراء الفحوصات والتقييم الدقيق للحالة، تقرر التدخل الجراحي لإصلاح العيب باستخدام تقنية المنظار الجراحي، تجنبًا لإجراء الجراحات التقليدية ذات الشقوق الصدرية الكبيرة وما قد يصاحبها من مضاعفات.

وأُجريت العملية من خلال فتحتين صغيرتين فقط، واستغرقت نحو ساعتين، تم خلالها إصلاح العيب بالكامل مع إجراء غلق تجميلي للجرح، في خطوة تعكس الإمكانات الطبية والتقنيات الحديثة التي تتميز بها مستشفيات جامعة بنها.

وعقب انتهاء الجراحة، تم فصل الطفلة عن أجهزة التنفس الصناعي دون الحاجة إلى أجهزة مساعدة، ونقلت إلى القسم الداخلي للاطمئنان على حالتها ومتابعة علاماتها الحيوية، قبل أن تغادر المستشفى وهي في حالة صحية جيدة، لتعود إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

شارك في إجراء الجراحة فريق جراحة القلب والصدر، برئاسة الدكتور إبراهيم قصب، وضم الدكتور محمود محمد عبد العظيم، مدرس بالقسم، والدكتورة نها عبد القادر، مدرس بالقسم، والدكتور أحمد رضا فريد، الطبيب المقيم بالقسم.

كما شارك في التخدير كل من الدكتور أحمد الخضري، والدكتور محمد سمير، والدكتور عمر طارق، إلى جانب طاقم تمريض العمليات بقيادة مس إيمان الشرقاوي، وفريق تمريض عناية جراحة القلب والصدر تحت إشراف مس حنان.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن هذا النجاح الطبي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات، بما يعزز قدرة المستشفيات الجامعية على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أحدث الأساليب الطبية.