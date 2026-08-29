عمر فايد يظهر في قائمة فروزينوني لأول مرة أمام فيورنتينا

دخل المصري عمر فايد حسابات الجهاز الفني لفريق فروزينوني للمرة الأولى، بعدما تواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة فيورنتينا، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتأتي مشاركة فايد المحتملة بعد انضمامه حديثًا إلى صفوف فروزينوني، حيث قرر ماسيميليانو ألفيني، المدير الفني للفريق، استدعاء المدافع المصري للمباراة المقرر إقامتها على ملعب فيورنتينا في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فايد قد انتقل إلى فروزينوني خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من فنربخشة التركي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 500 ألف يورو.

ولم يظهر المدافع المصري في الجولة الافتتاحية، عندما خسر فروزينوني أمام يوفنتوس بهدف دون رد، قبل أن يحصل الآن على فرصة دخول قائمة الفريق والمنافسة على ظهوره الأول بالقميص الإيطالي.

ويملك فايد، البالغ من العمر 23 عامًا، تجربة سابقة في الكرة المصرية مع المقاولون العرب، قبل أن يخوض أولى خطواته في أوروبا عبر بوابة فنربخشة عام 2023.

ويعود فروزينوني هذا الموسم إلى منافسات الدوري الإيطالي بعد غياب استمر موسمين، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيورنتينا لتعويض بدايته المتعثرة أمام يوفنتوس.