2.2 مليار يورو خسائر الصادرات الإيطالية خلال 4 أشهر جراء الحرب بالشرق الأوسط

سجلت الصادرات الإيطالية خسائر بقيمة 2.2 مليار يورو خلال أربعة أشهر بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بانخفاض قدره 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت منظمة "كونفارتيجاناتو " الإيطالية، وتعد المنظمة الرئيسية التي تمثل الشركات الحرفية الإيطالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن إيطاليا خسرت خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026 ما قيمته 2.2 مليار يورو من صادراتها إلى الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن إيطاليا في صدارة قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضررا، لافتة إلى انخفاض الصادرات الأوروبية إلى الشرق الأوسط، والذي بلغ 4.7 مليار يورو.

وأضافت أن البيانات تظهر أن التأثير الأشد تركز في قطاع الأزياء، حيث سجلت الملابس والمنسوجات والمنتجات الجلدية انخفاضا بنسبة 33.7%، وقطاع الأثاث بنسبة 14.4%، بينما شهد قطاع الصناعات التحويلية الأخرى انخفاضا بنسبة 14.9%، والمواد الغذائية بنسبة 7.7 %، وقطاع الآلات بنسبة 18.6% خلال فترة النزاع.