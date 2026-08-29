إصابة 5 أشخاص بحروق في حريق داخل مخبز بسوهاج بسبب إسطوانة غاز | أسماء

أصيب 5 أشخاص بحروق متفاوتة؛ إثر حريق داخل مخبز سياحي بقرية الخيام التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، عقب انفجار إسطوانة غاز داخل المخبز.

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج إخطارًا بوقوع حادث داخل مخبز سياحي بقرية الخيام بدائرة مركز دار السلام، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة وبنسب متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة لحالاتهم الصحية.

وشملت قائمة المصابين كلًا من أحمد خ، 12 عامًا، والذي أصيب بحروق بالذراعين والرقبة، وتحتاج حالته إلى التحويل لتلقي رعاية طبية متخصصة، كما أصيب أحمد ش، 24 عامًا، من بني يوسف، بحروق بلغت نسبتها نحو 60% من جسده، فيما أصيب أحمد ق، 19 عامًا، من الخيام، بحروق بنسبة 70%.

وضمت قائمة المصابين كذلك هيثم ع، 18 عامًا، من سوهاج، مصابًا بحروق بنسبة 50%، ومصطفى أ، 18 عامًا، من المراغة، مصابًا بحروق بنسبة 50%.

وأشارت المعاينات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المخبز، ما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة المتواجدين بالمكان، فيما تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات انفجار أسطوانة الغاز، ومدى توافر اشتراطات السلامة داخل المخبز، بينما يخضع المصابون للعلاج والرعاية الطبية وفقًا لدرجة الحروق التي تعرضوا لها.