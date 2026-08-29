مدارس الخارجة تستعد لاستقبال العام الجديد في جولة للمحافظ

تفقد محمد كجك نائب محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، عددًا من المدارس بمدينة الخارجة؛ للوقوف ميدانيًا على مستوى الجاهزية، ترافقه المهندسة أسماء بصيط مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية المعنية.

تفاصيل جولة المدارس

شملت الجولة مدارس الشهداء الإعدادية، والخارجة الثانوية الصناعية للبنات، والعبور الابتدائية، و6 أكتوبر الابتدائية، حيث تفقد نائب المحافظ الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياه، واطّلع على مستوى جاهزية المدارس واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، موجّها بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية،وتجهيز المقاعد المدرسية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المرافق والخدمات؛ إلى جانب الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية وقوائم الفصول وفقًا للخطة الدراسية والمناهج المقررة، ووضعها في الأماكن المخصصة بصورة واضحة.

كما شدد كجك على ضرورة الانتهاء من كافة إجراءات استلام وتوزيع الكتب المدرسية على كافة الإدارات والقطاعات التعليمية والالتزام بالكثافات الطلابية المقررة.