مفيش مقدمات.. رئيس بعثة المصارعة يكشف ملابسات أزمة اللاعب محمد الشامي

أكد إبراهيم عادل سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس وفد المصارعة، اليوم، أنه لم تكن هناك أي بوادر أو خلافات سابقة للمغادرة المفاجئة للاعب محمد الشامي لمعسكره ومغادرة البلاد، مشيراً إلى أن الأجواء بين بعثة المنتخب كانت ودية وتنافسية للغاية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «مساء جديد»، المذاع على قناة «المحور»: «كنا نتواجد معاً في الفندق ليلاً ونناقش نتائج البطولة وما قدمه المشاركون في أجواء ودية تماماً، كما كنا معاً في اليوم التالي على متن الطائرة حتى فوجئنا جميعاً بالموقف الذي حدث دون وجود أي مقدمات أو أسباب ظاهرة».

وأضاف السكرتير العام للاتحاد أن اللاعب لم يتحدث معه عن أي ضغوط أو ظروف مالية أو عائلية تؤرقه، ولم يتقدم بأي طلبات لم يتم تلبيتها، موضحاً أنه حصل على جميع مكافآته المادية الخاصة ببطولة أفريقيا التي أقيمت في الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي قبل السفر بأسبوع تقريباً.

وشدد إبراهيم عادل على أن المنتخب يستعد لخوض منافسات بطولة العالم تحت 23 سنة الشهر المقبل، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كافة سبل الدعم والاستقرار للبعثة.