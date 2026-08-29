الدرعية يكتسح الاتفاق بثلاثية نظيفة في دوري روشن

حقق فريق الدرعية فوزًا كبيرًا على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 29 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وافتتح الأوروجوياني داروين نونيز التسجيل لصالح الدرعية مبكرًا، بعدما هز شباك الاتفاق في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الدرعية تفوقه، وتمكن الجزائري عادل بولبينة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يعود داروين نونيز ويختتم الثلاثية بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار، رفع الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي مؤقتًا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الثامن.