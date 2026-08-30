240 مستثمرًا بريطانيًا يحققون مكاسب تتجاوز المليون جنيه إسترليني على مدار عام

أظهرت بيانات هيئة الضرائب البريطانية أن أكثر من 200 مستثمر بريطاني أصبحوا مليونيرات بعد استثمارهم في العملات المشفرة بشكل رئيسي.

وكشفت أحدث أرقام هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن 240 مستثمرًا حققوا مكاسب رأسمالية تتجاوز مليون جنيه إسترليني خلال السنة الضريبية الماضية، بإجمالي مكاسب بلغ 717 مليون جنيه إسترليني.

وبلغ إجمالي المكاسب الرأسمالية الخاضعة للضريبة من الأصول المشفرة 1.38 مليار جنيه إسترليني خلال العام المنتهي في أبريل 2025، موزعة على 17,600 فرد، ويمثل ذلك متوسط مكاسب بلغ 78 ألف جنيه إسترليني للفرد الواحد، بحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها مثل هذه البيانات، بعد استحداث قسم جديد في إقرار التقييم الذاتي الضريبي مخصص للمكاسب الرأسمالية من الأصول المشفرة، وذلك للسنة الضريبية 2024/2025.

وقال جيمس موراي، عضو البرلمان والسكرتير المالي للخزانة ووزير الخزانة العام: «الضرائب مستحقة على مكاسب الأصول المشفرة مثلها مثل أي مكاسب أخرى، ونريد التأكد من أن الأشخاص الذين يحققون مكاسب من العملات المشفرة على دراية بالضرائب المستحقة عليهم».

وأضاف : «يسهم هذا العمل المهم في دعم جهود الحكومة لسد الفجوة الضريبية، حتى يدفع الجميع حصتهم العادلة للمساهمة في خدماتنا العامة الحيوية».

وشهدت عملة بيتكوين طفرة بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود التنظيمية عقب إعادة انتخابه، فيما وصلت أسعار العملة المشفرة إلى ذروة بلغت 126,198 دولارًا في أكتوبر 2025.