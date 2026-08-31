الصحة التونسية تتحرك لمواجهة موجة حر غير مسبوقة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في تونس، إن وزارة الصحة التونسية سجلت 633 حالة مرتبطة بموجتي الحر اللتين شهدتهما البلاد، مشيرة إلى أن عدداً من المواطنين تعرضوا لضربات شمس وإجهاد حراري استدعى تدخل المؤسسات الصحية.

وأضافت رمضاني إن المستشفيات تكفلت بالحالات الوافدة وقدمت الفحوصات والعلاجات اللازمة، مؤكدة استمرار الخدمات الطبية رغم تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي. كما أصدرت وزارة الصحة وعمادة الأطباء والحماية المدنية توصيات للحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت أن التوصيات تركز على الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس، خصوصاً بين الثامنة صباحاً والرابعة عصراً، مع التشديد على ضرورة بقاء كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة بعيداً عن أوقات الذروة، في ظل استمرار تداعيات موجة الحر واندلاع عدد من الحرائق.