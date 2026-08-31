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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلمانى لتحويل الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى مصانع جديدة لتوفير فرص العمل للشباب

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو، أن استغلال المناطق الصناعية والأراضي غير المستغلة يمثل فرصة حقيقية أمام الدولة لإطلاق موجة جديدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الأصول غير المستغلة إلى طاقة إنتاجية تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا بوضع خريطة قومية لحصر الأراضي والمواقع الصناعية القابلة للاستثمار وإعادة توظيفها على مستوى الجمهورية.

وقال «حماد» فى تصريحات له : إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد توفير الأراضي للمستثمرين إلى تجهيزها وتحويلها إلى بيئة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذا القطاع يمثل أحد أهم الأدوات القادرة على استيعاب الشباب وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

متقدماً للحكومة بعدد من المقترحات الجديدة وغير التقليدية، في مقدمتها إطلاق برنامج قومي تحت اسم «مصنعك في أرضك» لحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة وطرحها بنظام حق الانتفاع للشباب وأصحاب المشروعات، مع توفير تمويل ميسر وتراخيص سريعة لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة صغيرة داخل كل محافظة، تضم وحدات إنتاجية جاهزة وخدمات مشتركة ومراكز تدريب وتسويق، بما يخفض تكلفة بدء المشروع ويرفع فرص استمراره.

وعلى مستوى القاهرة، طالب النائب عيد حماد بإطلاق خريطة صناعية إلكترونية موحدة لأراضي ومصانع المناطق الصناعية غير المستغلة، وربطها مباشرة بجهات التمويل والتراخيص، بحيث يستطيع الشاب التعرف على الفرص المتاحة والتقدم عليها إلكترونيًا.

كما اقترح تخصيص جزء من الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة في المعصرة والتبين وحلوان و15 مايو لإنشاء مجمعات إنتاجية للشباب، تركز على الصناعات المرتبطة بالبيئة المحيطة، وإعادة تدوير المخلفات، والصناعات الهندسية والغذائية وقطع الغيار والخدمات الصناعية مطالباً بإطلاق «عقود التشغيل الصناعي للشباب»، بحيث تحصل الشركات والمصانع الجديدة على حوافز مقابل تحقيق نسب محددة من تشغيل وتدريب الشباب من أبناء المناطق المحيطة.

وأكد «حماد» أن هذه الرؤية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، ودعم الصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإيرادات العامة، وتحقيق تنمية عمرانية وصناعية متوازنة، مشددًا على أن كل قطعة أرض صناعية غير مستغلة يجب أن تتحول من أصل جامد إلى مصنع وفرصة عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

المناطق الصناعية الأراضي غير المستغلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأصول غير المستغلة طاقة إنتاجية

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