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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من المياه إلى الطرق والمرافق.. تفاصيل خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش

تفاصيل خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش
تفاصيل خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش
أحمد زهران

تعمل محافظة الجيزة على رفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والمرافق، بما يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمستثمرين، وتهيئة المنطقة لاستقبال مزيد من الأنشطة والاستثمارات الصناعية.

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

رفع كفاءة منظومة المياه

بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع بوستر المياه الجاري تنفيذه بهدف رفع كفاءة منظومة إمداد المياه داخل المنطقة الصناعية، حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الطلمبات وزيادة قدرتها من 160 حصانًا إلى 250 حصانًا، بما يسهم في تحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب التصرفات الناتجة عن محطة الآبار الجديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة محطة الآبار، التي تشهد حاليًا تنفيذ اختبارات التشغيل الأولية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة والاستفادة من قدراته في دعم احتياجات المنطقة الصناعية من المياه.

 تفاصيل خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش

تطوير 4 محاور رئيسية بطول 8 كيلومترات

كما تابع محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة أربعة محاور رئيسية داخل المنطقة الصناعية، بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 8 كيلومترات، وبمتوسط عروض يتراوح بين 20 و50 مترًا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير المنطقة.

وتشمل أعمال التطوير شوارع بريما، والسنترال، وطريق مزرعة البدوي، والأمن المركزي، إلى جانب مراجعة ورفع كفاءة المرافق الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يسهل حركة المواطنين والمركبات ووسائل النقل داخل المنطقة.

ووجّه المحافظ بدراسة استحداث نقاط دوران جديدة، وإنشاء مطبات صناعية وفتحات مرورية نظامية في المواقع التي تحتاج إليها، بما يساعد على تنظيم حركة السيارات والحد من الحوادث، مع الحفاظ على السيولة المرورية ومراعاة طبيعة حركة النقل الثقيل داخل المنطقة الصناعية.

 تفاصيل خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش

تهيئة المنطقة لجذب استثمارات جديدة

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن أعمال التطوير تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة تواكب خطط التوسع الصناعي، وتلبي احتياجات المستثمرين والكيانات الصناعية، بما يرفع من القدرة التنافسية للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الشركات والجهات المنفذة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير بيئة استثمارية مناسبة وداعمة للإنتاج، موضحًا أن سرعة الانتهاء من المشروعات سيكون لها مردود مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية، ودعم فرص التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.

 تفاصيل خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش

الرصف خلال شهرين وتنظيم أماكن الانتظار

وفي ختام الجولة، وجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالمشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع البدء في أعمال الرصف خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والمركبات ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل المنطقة الصناعية.

كما كلّف بمراجعة أماكن الانتظار والتأكد من توفير المساحات اللازمة لاستيعاب المركبات المترددة على مراكز الصيانة، بما يساعد على تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات والانتظار العشوائي داخل المنطقة.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف، معاون المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ومحمد حسني، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورئيس مدينة كرداسة، إلى جانب مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمارية.

 تفاصيل خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المنطقة الصناعية بأبو رواش
محافظة الجيزة المنطقة الصناعية بأبو رواش أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

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