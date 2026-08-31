نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يلقي كلمة مصر أمام قمة شنغهاي

أفادت القناة الأولى المصرية، أن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ألقى كلمة مصر أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تشهد مشاركة عدد من قادة ومسؤولي الدول الأعضاء والشركاء.

ويتناول نائب رئيس الوزراء خلال كلمته رؤية مصر تجاه عدد من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، ودعم الشراكات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع جهود التنمية.

وتأتي مشاركة مصر في أعمال القمة في إطار حرصها على توسيع نطاق التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف التكتلات والمنظمات الدولية.



