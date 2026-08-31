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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة السادات يشارك في اجتماع «الأعلى للجامعات».. ويؤكد: جاهزية كاملة للعام الدراسي الجديد

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات

شارك الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وذلك بمقر جامعة السويس، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات أعضاء المجلس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، على إستضافة إجتماع المجلس الأعلى للجامعات. 

 وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، وفي مقدمتها توجيهات وزير التعليم العالي بتعزيز دور الجامعات في دراسة قضايا الدولة وتحدياتها، وتوجيه البحث العلمي نحو حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوزير شدد على مواصلة تطوير البرامج الدراسية وفق المعايير الدولية، والتوسع في الميكنة والتحول الرقمي بمختلف القطاعات، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات الجامعية.

كما أكد الاجتماع ضرورة الاستعداد المبكر للعام الدراسي 2026/2027، والتأكد من جاهزية المنشآت والقاعات والمعامل والخدمات، مع الالتزام الكامل بإجراءات الصحة والسلامة المهنية وتأمين المنشآت، لضمان بيئة جامعية آمنة وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأشار الدكتور ناصر عبد الباري إلى إشادة الوزير بما حققته الجامعات المصرية من تقدم في التصنيفات الدولية، ومنها إدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي 2026، مع التأكيد على استمرار دعم الباحثين وزيادة النشر العلمي في الدوريات الدولية المرموقة.

 وتابع المجلس تقريرًا عن أبرز جهود وزارة التعليم العالي خلال شهر أغسطس، خاصة تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، وربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل، ودعم الطلاب الوافدين، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026».

 كما ناقش المجلس عددًا من التجارب والمشروعات الجامعية في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وترشيد الطاقة والمياه، وخدمة المجتمع، إلى جانب تعزيز التعاون بين تحالفات الجامعات والعمل الأهلي التنموي.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن جامعة مدينة السادات تواصل العمل وفق توجهات وزارة التعليم العالي لتطوير منظومتها التعليمية والبحثية والإدارية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار وخدمة المجتمع، مع استكمال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بكفاءة وانتظام، وتوفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التعلم.

المنوفية محافظة المنوفية السادات جامعة السادات رئيس جامعة السادات

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