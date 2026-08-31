الفار اللي بيسمع كل همسة.. كواليس جديدة في أزمة محمد معروف

أكد الإعلامي محمد سعيد، مقدم برنامج عبر قناة النادي الأهلي، أن النادي الأهلي لديه الحق في الواقعة المثارة حول الحكم محمد معروف، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تستعد لحسم الجدل من خلال الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وقال محمد سعيد: «دورنا هنا ندافع عن النادي الأهلي في الحق، والنادي الأهلي في الواقعة دي تحديدًا عنده حق كبير جدًا، وعنده حق عرب».

وأضاف: «بس هنستنى ونشوف رد لجنة الحكام على الموضوع ده، لأن معلوماتي لما سألت، الكابتن محمد معروف نفى تمامًا الكلام ده، وطلب من لجنة الحكام إنها تسمع كل التسجيلات».

وأوضح أن معروف نفى بشكل قاطع ما تم تداوله، مشيرًا إلى أن غرفة تقنية الفيديو تسجل كل ما يدور خلال المباراة، قائلًا: «وقالت: الكلام ده محصلش، وغرفة الفار اللي بتسمع كل همسة، الكلام ده معداش عليها أصلًا».

وأشار محمد سعيد إلى أن لجنة الحكام استمعت بالفعل إلى بعض محادثات الفار، على أن يتم استكمال الاستماع إليها وإعلان الرد الرسمي، قائلًا: «لجنة الحكام سمعت محادثات الفار، وهتسمعها بكرة وهتشوفوا الرد بعد كل اللي اتقال على مدار اليوم».

محمد سعيد يكشف رواية وائل جمعة بشأن الفيديو المتداول

وتطرق محمد سعيد إلى الفيديو المتداول الذي ظهر خلاله وائل جمعة في حديث مع محمد معروف، مؤكدًا أن جمعة يرى أن سياق الحوار تم تفسيره بشكل مختلف عما حدث بالفعل.

وقال: «والكابتن وائل جمعة أكد إن الفيديو المنتشر أصلًا سياقه السليم عكس تمامًا ما تم تداوله».

وأضاف: «كابتن وائل جمعة لما سألته النهاردة على الفيديو المنتشر ده، اللي البعض خده في سياق تاني خالص عشان يأكد الرواية اللي ذكرها الكابتن كريم حسن شحاتة».

وأكد محمد سعيد أن الحوار الذي ظهر في الفيديو مسجل ضمن محادثات الفار، وهو ما سيحسم حقيقة الواقعة، موضحًا: «خدوا بالكم الحوار ده متسجل في محادثات الفار وده اللي اللجنة هتسمعه بكرة وتوضحه».

وكشف محمد سعيد عن تفاصيل رواية وائل جمعة للحوار الذي دار مع محمد معروف، قائلًا: «كابتن وائل جمعة قال لي نصًا: إشارته في الفيديو كانت واضحة جدًا، وبيقول الكابتن محمد معروف: يا كابتن لينا ركلة جزاء هنا لعلي محمود».

وتابع: «فالكابتن محمد معروف رد عليه قاله: مفيش ركلات جزاء، وأنا شايف كويس، والفار ما استدعانيش، فمفيش أي حاجة».

وأكد محمد سعيد أن الاستماع إلى التسجيلات كاملة سيكون الفيصل في حسم الجدل الدائر حول الواقعة، مشددًا على انتظار الرد الرسمي من لجنة الحكام.