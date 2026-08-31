القاهرة 2026 تسجل أرقاما قياسية جديدة في تاريخ الألعاب الإفريقية للجامعات

تستعد مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، في نسخة استثنائية تسجل عددًا من الأرقام القياسية والمستجدات المهمة في تاريخ الدورات الإفريقية للجامعات، بما يعكس حجم المشاركة واتساع قاعدة الدول والجامعات والطلاب المشاركين.

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

وتُعد «القاهرة 2026» أول دورة للألعاب الإفريقية للجامعات تُقام على أرض مصر منذ تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية عام 1971، لتأتي استضافة مصر للدورة بالتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور 55 عامًا على تأسيسه، بما يمنح النسخة الحالية أهمية خاصة في تاريخ الرياضة الجامعية الإفريقية.

وتشهد الدورة مشاركة 18 دولة إفريقية، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الدول المشاركة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية للجامعات، إلى جانب وصول عدد اللاعبين واللاعبات إلى نحو 2000 لاعب ولاعبة، بما يعكس حجم المشاركة غير المسبوق في المنافسات الرياضية الجامعية بالقارة.

وتحتفي «القاهرة 2026» كذلك بمرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، من خلال احتفالية خاصة بهذه المناسبة، تستعرض مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1971، وتُبرز محطات تطور الرياضة الجامعية الإفريقية، إلى جانب تكريم عدد من الرموز والرواد الذين أسهموا في دعم وتطوير الحركة الرياضية الجامعية بالقارة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن استضافة مصر لهذه الدورة في هذه المناسبة التاريخية تمثل فرصة لتعزيز دور مصر في دعم الرياضة الجامعية الإفريقية، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة والأرقام القياسية التي تسجلها الدورة يعكسان الثقة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة الأحداث القارية الكبرى، كما يرسخان دور الجامعات في بناء جسور التواصل والتعاون بين شباب إفريقيا.

وأوضح الوزير أن اجتماع هذه الأرقام القياسية مع الاحتفال بمرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية يجعل من «القاهرة 2026» محطة مهمة في تاريخ الرياضة الجامعية بالقارة، مؤكدًا حرص مصر على تقديم دورة تليق بمكانتها ودورها الإفريقي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن «القاهرة 2026» تمثل محطة تاريخية للرياضة الجامعية الإفريقية، خاصة مع تسجيل رقم قياسي في عدد الدول المشاركة ووصول عدد اللاعبين واللاعبات إلى نحو 2000 مشارك، مشيرًا إلى أن إقامة الدورة في مصر للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 55 عامًا على تأسيسه، يمنح الدورة قيمة تاريخية ورياضية خاصة.

وأضاف أن الاحتفال بالذكرى الـ55 لتأسيس الاتحاد يمثل فرصة لاستعادة مسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية وتكريم رموزها، مؤكدًا أن المشاركة القياسية في «القاهرة 2026» تعكس تطور الرياضة الجامعية في القارة، وتؤكد أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع شباب الجامعات الإفريقية حول قيم المنافسة والتعاون والصداقة.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والسكرتير العام، أن حجم المشاركة في «القاهرة 2026» يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة بالتعاون مع مختلف الجهات المشاركة، موضحًا أن وصول عدد الدول المشاركة إلى 18 دولة، ونحو 2000 لاعب ولاعبة، يمثل تحديًا تنظيميًا وفرصة لتقديم نسخة استثنائية من دورة الألعاب الإفريقية للجامعات.

وأضاف أن الاستعدادات التنظيمية تستهدف توفير أفضل الظروف للوفود والفرق المشاركة، من خلال التنسيق المستمر بشأن الملاعب ومواقع المنافسات والإقامة والانتقالات والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة تعمل على تقديم تجربة متكاملة للطلاب والوفود، تعكس قدرة مصر والجامعات المصرية على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الجامعية الكبرى.

وأضاف الدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة، أن تسجيل «القاهرة 2026» لهذه الأرقام القياسية يعكس حجم العمل والتنسيق الذي قامت به اللجنة المنظمة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن ارتفاع أعداد الدول واللاعبين المشاركين يتطلب استعدادات تنظيمية ولوجستية متكاملة، لضمان توفير أفضل الظروف للوفود والرياضيين خلال فترة إقامة الدورة.

وأشار مدير البطولة إلى أن اللجنة المنظمة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالمنافسات والإقامة والانتقالات وخدمات الوفود، بما يتناسب مع حجم المشاركة، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم تجربة رياضية وتنظيمية متميزة تليق بمكانة «القاهرة 2026» وأهميتها كأول دورة إفريقية للجامعات تستضيفها مصر منذ تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأرقام التي تسجلها «القاهرة 2026» تمثل قيمة إعلامية وتاريخية مهمة، خاصة مع كونها أول دورة للألعاب الإفريقية للجامعات تُقام في مصر منذ تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، بالتزامن مع مرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد.

وأشار إلى أن المشاركة القياسية في الدورة، سواء من حيث عدد الدول أو اللاعبين والجامعات، تعكس اتساع قاعدة الرياضة الجامعية الإفريقية، وتمنح «القاهرة 2026» حضورًا مميزًا على مستوى القارة، لافتًا إلى أن الاحتفال بمرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد يضيف بُعدًا تاريخيًا إلى الدورة، ويتيح تسليط الضوء على مسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية ورموزها وإنجازاتها.

وتأتي «القاهرة 2026» تحت شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة»، لتجمع شباب الجامعات الإفريقية على أرض مصر، في حدث يتجاوز حدود المنافسات الرياضية ليعزز التواصل والتبادل الثقافي والتعاون بين أبناء القارة، ويؤكد قدرة الرياضة الجامعية على بناء جسور جديدة بين شباب إفريقيا.