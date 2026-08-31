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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: إنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة يضع مصر على خريطة مراكز الطيران العالمية

النائب المهندس عمرو رشاد
النائب المهندس عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير منظومة الطيران المدني، ورفع كفاءة المطارات المصرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران ودعم الاقتصاد الوطني.

مشروع إنشاء مبنى الركاب

وقال "رشاد" إن مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 40 مليون راكب سنويًا، يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجوي في مصر، وخطوة مهمة نحو تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي رئيسي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وحجم حركة السياحة والسفر المتزايدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة التشغيل، في تصميم وتشغيل المبنى الجديد، يعكس توجه الدولة نحو بناء بنية تحتية عصرية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحسين تجربة المسافرين.

توجيهات الرئيس بتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأكد النائب عمرو رشاد أن توجيهات الرئيس بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات، من شأنها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الدولة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة موارد الدولة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وشدد "رشاد" على أهمية التعامل السريع والجاد مع أي شكاوى تتعلق بمستوى الخدمات داخل المطارات، باعتبار أن جودة تجربة المسافر أصبحت أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة الطيران، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يجب أن يصاحبه تطوير مستمر في الخدمات وسهولة الإجراءات وسرعة الاستجابة للمواطنين والسائحين.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير قطاع الطيران المدني يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، وأن تكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يمكن أن يضع المطارات المصرية في موقع أكثر تقدمًا على خريطة الطيران الإقليمي والدولي.

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