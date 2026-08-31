الغربية.. تسليم 4 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لمستفيدين عبر المنصة الوطنية

سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، 4 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين أمام المواطنين الجادين، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حق الدولة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من المحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على سرعة فحص وإنهاء الملفات المستوفاة، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، وتسريع معدلات الإنجاز بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أسهمت في تبسيط الإجراءات وإتاحة تقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم التيسيرات اللازمة، وداعيًا المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع في تقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا.