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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 3 وإصابة 6 آخرين في تصادم ميكروباص وتريلا شمال الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا عند الكيلو 55 بطريق رأس غارب – الغردقة.


على الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقل 5 منهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بينما رفض المصاب السادس نقله إلى المستشفى.

كما تم إيداع جثامين الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات، وقررت الاستعانة بالخبير الفني للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد كيفية وقوعه.

البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الاحمر شمال الغردقة

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