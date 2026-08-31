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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استياء من الرابطة الإنجليزية ضد اليويفا بسبب ليفربول

يويفا
يويفا
مجدي سلامة

أعربت رابطة كرة القدم الإنجليزية عن استيائها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد أن اضطرت إلى إعادة جدولة مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة بسبب تضارب المواعيد مع مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وحددت الرابطة التاسع من سبتمبر موعداً لمباراة إيفرتون أمام ضيفه وولفرهامبتون، لكنها قالت إن اليويفا أعلن لاحقاً إقامة مباراة ليفربول في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في نفس المساء.

ونتيجة التحديات اللوجستية التي تواجهها الشرطة، لا يمكن لليفربول وإيفرتون خوض مبارياتهما على أرضهما في نفس اليوم.

وقالت الرابطة في بيان: «في 28 أغسطس، أكدنا جدولة مباراة الدور الثالث من كأس كاراباو بين إيفرتون ووولفرهامبتون ليوم الأربعاء 9 سبتمبر، وتأكد ذلك مع الأطراف المعنية المحلية، وفقاً للممارسة المعتادة قبل الإعلان، ويوم السبت، أعلن اليويفا أنه حدد موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في نفس التاريخ، على الرغم من أنه كان واضحاً أن إيفرتون وليفربول لا يمكنهما خوض مباريات على أرضهما في نفس المساء، اجتمعت الرابطة مع مسؤولي (اليويفا)، صباح الاثنين، لاستكشاف الخيارات المتاحة، لكن اتضح خلال تلك المناقشات أنهم غير مستعدين للنظر في إعادة جدولة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بسبب التأثير الذي سيترتب على ذلك على المشجعين القادمين من الخارج".

تأجيل مباراة

وتقرر تأجيل مباراة إيفرتون ووولفرهامبتون إلى 16 سبتمبر، وهي نفس الليلة التي كان من المقرر أن يواجه فيها ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير في كأس الرابطة. وتقرر تقديم موعد مباراة ليفربول مدة 24 ساعة.

واختتمت: «على مدار المواسم الأخيرة، أجرت الرابطة عدداً من التغييرات لتتماشى مع توسع مسابقات أندية اليويفا - وهو قرار اتُّخذ دون التشاور الكافي مع مسابقات الدوري المحلية. وهذا يجعل عدم استعداد اليويفا للتعاون أمراً مثيراً للإحباط بشكل أكبر، خصوصاً بالنسبة لمشجعي الأندية الخمسة المعنية، ونعتذر بصدق عن الإزعاج الذي تسبب فيه ذلك".

ن الاتحاد الأوروبي يويفا كرة القدم الإنجليزية

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