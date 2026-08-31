وزارة الحرب الأمريكية توقع اتفاقيتين تمهيدا لإبرام عقود شراء لمدة 7 سنوات بهدف زيادة إنتاج باتريوت وثاد

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية اليوم الإثنين توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي «جنرال دايناميكس أورنس آند تاكتيكال سيستمز» و«لوكهيد مارتن»، تمهيدًا لإبرام عقود شراء متعددة السنوات تمتد على مدار سبعة أعوام، بهدف زيادة إنتاج مكونات أساسية من صواريخ الاعتراض وتسريع جداول تسليمها، بما يدعم برنامجي الدفاع الجوي للارتفاعات العالية في مسرح العمليات "ثاد" وصواريخ "باتريوت" المتقدمة من طراز "باك-3 إم إس إي".

وقال مايكل بي. دافي، وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة، في بيان رسمي إن الإعلان يمثل نموذجًا لتطور الشراكة بين الوزارة وقطاع الصناعات الدفاعية، بما يساهم في توسيع الترسانة الأمريكية، والتفوق على التهديدات الناشئة، وضمان امتلاك القوات الأمريكية أفضلية حاسمة في أي مواجهة.

وأضاف دافي أن شركتي «جنرال دايناميكس» و«لوكهيد مارتن» استجابتا للطلب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية واختصار المدد الزمنية، بالتوازي مع التوسع السريع في قدرات التصنيع المحلية، بهدف تسريع توفير منظومات متقدمة للدفاع الجوي والصاروخي.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستتولى «جنرال دايناميكس» تسريع إنتاج مكونات متخصصة للغاية لصواريخ الاعتراض، مع استهداف زيادة القدرة الإنتاجية لصواريخ «باك-3 إم إس إي» إلى ثلاثة أمثال مستواها الحالي، ورفع القدرة الإنتاجية لصواريخ «ثاد» إلى أربعة أمثالها.

كما تشمل خطط التوسع زيادة إنتاج عدد من المكونات الأساسية للصواريخ، من بينها هياكل المحركات، وأغلفة وحدات التوجيه.