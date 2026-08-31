الرئيس الصيني : مستعدون لتعميق التعاون مع قيرغيزستان

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، استعداد بلاده للعمل مع قيرغيزستان لتحسين التنسيق بين استراتيجيات التنمية، وتعميق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، وتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة للتعاون العملي، وإحراز تقدم ملموس في بناء مجتمع صيني-قرغيزي ذي مصير مشترك.

وأشار شي، في كلمته الافتتاحية خلال لقائه الرئيس القيرغيزي صدير جاباروف، إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تقدمًا ملحوظًا بتوجيهاتهما، حيث ازدهر التعاون في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف شي أن مشاريع التعاون الرئيسية مع قيرغيزستان، بما في ذلك خط سكة حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان (CKU)، قد أحرزت تقدمًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، مما وفر دعمًا فعالًا لتنمية البلدين، وحقق فوائد لشعبيهما، وعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

من جهتهم، أشاد خبراء صينيون ومن قيرغيزستان، تواصلت معهم صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم الاثنين، بزيارة الزعيم الصيني إلى قيرغيزستان، مؤكدين أنها ستُعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، ومسلطين الضوء على توقيع معاهدة ثنائية بشأن حسن الجوار الدائم والصداقة والتعاون، وتسريع وتيرة إنشاء خط سكة حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان، باعتبارها خطوات أساسية نحو تعزيز الثقة السياسية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.