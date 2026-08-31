خبير : مصر بوابة أفريقيا .. والصين مستعدة لنقل التكنولوجيا المتقدمة

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وعضو المنتدى الصيني العربي، أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية واقتصادية تؤهلها لتكون بوابة رئيسية للصين نحو القارة الأفريقية، مشيرًا إلى استعداد الجانب الصيني لتقديم ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية.



وأوضح "غنيم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار مقارنة بالعديد من الدول الأفريقية، يجعلها دولة محورية في المنطقة، فضلًا عن امتلاكها سوقًا كبيرة وإمكانات تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة.



وأشار إلى أن العلاقات الشخصية المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تمثل عاملًا مهمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا أن قوة هذه العلاقات تنعكس على زيادة فرص التعاون وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر.



وتطرق إلى التنافس التجاري والاقتصادي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا أن تداعيات هذه المنافسة تمتد إلى مختلف دول العالم.



واعتبر أن هذا التنافس يبرز أهمية مصر باعتبارها دولة ذات سيادة، وقادرة على بناء علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكات الدولية.



وأكد على أهمية الاستفادة من العروض الصينية في مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مركز متخصص للمعلومات وتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وشدد على أن مثل هذه المشروعات تمثل فرصة لتعزيز القدرات التكنولوجية المصرية، داعيًا إلى التوسع في تعميق الصناعات الاستراتيجية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يسمح لمصر بأن تصبح جزءً فاعلًا من منظومة الاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية العالمية.

