أحمد صالح: أتمنى التزام فتوح داخل وخارج الملعب.. وبيراميدز مرشح للفوز بالدوري

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الالتزام من أجل تطوير مستواه وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراته.

وقال أحمد صالح، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة "صدى البلد"، إن فتوح من اللاعبين الذين يمتلكون موهبة كبيرة، متمنيًا أن يحرص على الالتزام داخل الملعب وخارجه، وأن يعمل على تطوير مستواه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: «أتمنى من أحمد فتوح أن يلتزم خارج الملعب، فهو لاعب موهوب، ولكن يحتاج إلى الالتزام والعمل على تطوير مستواه، وأتمنى أن يركز بشكل أكبر داخل وخارج الملعب».

وتطرق أحمد صالح إلى المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك فرصة قوية للتتويج بالبطولة في الموسم الحالي، في ظل المستوى الذي يقدمه الفريق ونتائجه منذ بداية المسابقة.

وأشار إلى أن بيراميدز يعد من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة مع امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين وقدرته على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.