أحمد صالح : الزمالك مطالب بتصحيح الأخطاء.. والجماهير تصنع ملحمة

أعرب أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على منتخب السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفريق ما زال بحاجة إلى علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة.

وقال أحمد صالح، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلج، إن الزمالك حقق الهدف الأهم بحصد النقاط الثلاث، لكنه مطالب بالعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء خلال المباريات المقبلة، خاصة مع قوة المنافسة في بطولة الدوري.



وأشاد لاعب الزمالك السابق بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون الشباب، مؤكدًا أنهم أثبتوا جدارتهم بارتداء القميص الأبيض، وقدموا مستويات تمنح الجماهير الثقة في قدرة أبناء النادي على الظهور بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

واختتم أحمد صالح حديثه بالإشادة بجماهير الزمالك، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء تصنع ملحمة في كل مباراة من خلال الدعم المستمر والتشجيع المميز، مشيرًا إلى أن مساندة الجماهير تمثل دافعًا مهمًا للاعبين من أجل مواصلة الانتصارات والمنافسة على البطولات.