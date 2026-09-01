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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة في إسنا لضبط الأسواق وإزالة التعديات ومخالفات البناء

إزالة 40 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بإسنا وتوسعة شارع أحمد عرابي وحملات مكثفة لضبط الأسواق
إزالة 40 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بإسنا وتوسعة شارع أحمد عرابي وحملات مكثفة لضبط الأسواق
شمس يونس

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، حملات ميدانية مكثفة استهدفت مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وضبط الأسواق ورفع الإشغالات، إلى جانب تنفيذ أعمال لتحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الشوارع، وذلك بالتزامن مع استمرار المتابعة الميدانية بمختلف مناطق المركز.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، بتكثيف الحملات الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط بالشوارع والأسواق.

وشهدت مدينة إسنا حملة مكبرة على الأسواق بمشاركة هيئة السلع الغذائية وإدارة تموين إسنا وإدارة البيئة وإدارة تراخيص المحال العامة وجهاز سلامة الغذاء ومباحث التموين، حيث جرى المرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية للتأكد من سلامة وجودة السلع والالتزام بالأسعار المعلنة والتراخيص والاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي جرى رصدها.

وفي سياق متصل، شهد مدخل شارع أحمد عرابي بمدينة إسنا أعمال توسعة للطريق ورفع الإشغالات، تضمنت ترحيل عدد من أعمدة الكهرباء بالتنسيق بين هندسة كهرباء غرب إسنا وقسم الإشغالات بمجلس المدينة، بما يساعد على تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات ورفع كفاءة المنطقة.

كما واصلت الوحدة المحلية تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، حيث جرى إزالة 40 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمجلس قروي توماس وعافية، بإجمالي مساحة بلغت 13 ألفا و300 متر مربع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في خطوة تستهدف التصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات.

وأكد اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بمختلف المناطق، مع التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ومواصلة جهود ضبط الأسواق ورفع كفاءة الشوارع، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة إسنا.

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