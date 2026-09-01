من القلق إلى الثقة.. خطوات تربوية لاستقبال الطفل عامه الدراسي الأول| خبيرة توضح

كشفت الدكتورة ريموندا رؤوف، المتخصصة في الشأن التربوي، عن مجموعة من الخطوات التي تساعد الأسرة على تهيئة الطفل نفسيًا لاستقبال عامه الدراسي الأول، والتغلب على مشاعر القلق والخوف من المدرسة.

وأكدت “رؤوف”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أهمية التحدث مع الطفل عن المدرسة بصورة إيجابية، وتعريفه بما ينتظره من أجواء وأنشطة جديدة، مع تجنب تخويفه أو الضغط عليه، وترك مساحة له للتعبير عن مشاعره ومخاوفه.

وأوضحت أن دور الأسرة لا يتوقف عند الأيام الأولى للدراسة، بل يمتد إلى دعم الطفل وتشجيعه وتعزيز ثقته بنفسه، بما يساعده على تكوين تجربة مدرسية إيجابية وبداية أكثر هدوءًا واطمئنانًا.



