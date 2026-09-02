قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة
أحمد حسام عوض يكشف دور شركة الكرة بالأهلي ومُساهمتها في ميزانية قطاع كرة القدم
الحبس والغرامة .. كيف يُواجه قانون البنك المركزي البيانات الائتمانية المُضللة؟
الأرجنتيني «إنزو فيرنانديز» بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي: جاهز لمواصلة حصد البطولات
برلين تتهم موسكو بمحاولة استهداف مطار لايبزيج بالمسيرات وتغلق قنصلية روسية
غادة طلعت تكشف تفاصيل شخصية نوال في «لعبة جهنم»: ضحية وقعت في طريق مجرم سايكوباتي | حوار
مقر «خاتم الأنبياء»: أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي ستتحمّل «عواقب خطيرة»
مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات
مختار غباشي: زيارة الرئيس الصيني لمصر لها دلالة بالغة الأهمية في ظل واقع مُضطرب بالمنطقة
بدون شرط جزائي .. إعلامي يكشف كواليس تجديد مصطفى شوبير مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: النبي المثال الأكمل للعالمين ومن سيرته نتعلم طريق العبادة والرحمة

د. علي جمعة
د. علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة أن سيدنا رسول الله ﷺ يمثل «دُرَّة التاج» والإنسان الكامل وحبيب الرحمن، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا، وجعله رحمة للعالمين، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾، وقال النبي ﷺ عن نفسه: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ».

وأوضح علي جمعة أن المتأمل في سيرة النبي ﷺ يجد أمامه نموذجًا فريدًا للإنسان الكامل، فقد جمع الله له من الهمة ما لم يُرَ بعد ذلك في أحد من البشر، لافتًا إلى ما كان عليه النبي ﷺ من عبادة واجتهاد وقيام الليل وصيام النهار.

النبي ﷺ نموذج متكامل في العبادة والحياة

وأشار إلى أن قيام الليل كان فرضًا على النبي ﷺ، كما كان يصوم النهار، مستشهدًا بما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ قالت: «كان يصوم حتى نقول: لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول: لا يصوم».

وأضاف أن النبي ﷺ لم يكن قائمًا بالعبادة فقط، وإنما حمل أعباء الدعوة والتعليم، وكان قاضيًا ومفتيًا ومعلمًا وقائدًا للجيوش، كما كان تاجرًا وأبًا وزوجًا، مؤكدًا أن كل إنسان يمكن أن يجد في حياته ﷺ نموذجًا يهتدي به ويقتدي بسيرته.

سيرة المصطفى ﷺ طريق للاقتداء والهداية

وأكد علي جمعة أن النبي المصطفى والحبيب المجتبى ﷺ هو المثال الأتم الذي ينبغي لكل مؤمن أن يضعه أمامه، وأن يقتدي به ويتمثل هديه ويحاكيه ولو في بعض جوانب حياته، موضحًا أن النبي ﷺ يمثل المثال الأعلى والأكمل والأتم للعالمين، سواء في رحمته أو علاقته بنفسه أو علاقته بالناس أو علاقته بربه سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن المصطفى ﷺ لا يزال، من خلال سيرته العطرة وقيامه بشأن ربه سبحانه وتعالى، خير العابدين وخير مثال يُحتذى، ولا يزال أسوة حسنة للمؤمنين.

وأضاف أن المؤمن كلما أكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى ازداد احتياجًا إلى نبيه ﷺ، موضحًا أن النبي ﷺ هو عين الموحدين في الحضرة القدسية، وإمام المتقين الذين يأتمون به في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى.

وشدد علي جمعة على أن المؤمنين لا يرون الطريق الصحيح من غير هدي النبي ﷺ، وأن الذاكر لا يستطيع أن يسلك النهج السليم في ذكر ربه، كما لا يستطيع الموحد أن ينهج النهج القويم، ولا العابد أن يعبد ربه على يقين، إلا بالاقتداء برسول الله ﷺ والاهتداء بهديه.

وقال جمعة أن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمدًا ﷺ رحمة للعالمين، لتظل سيرته وهديه نموذجًا كاملًا يهتدي به المؤمنون في علاقتهم بالله وفي تعاملهم مع أنفسهم ومع الناس.

علي جمعة النبي محمد السيرة النبوية المولد النبوي رحمة للعالمـين الاقتداء بالنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

حالة الطقس

حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

محمد صلاح

أونانا بصحبة محمد صلاح بطائرة خاصه لإنجلترا

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

السكري

للاكتشاف المبكر.. اعرف أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

الكبد

ازاى تحمى الكبد من الأمراض.. خطة منزلية تبعد عنك الأطباء

المبيض

الحقي نفسك قبل العقم.. أعراض تكشف قصور المبيض الأولى

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد