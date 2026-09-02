النيران تلتهم محتويات شقة سكنية بالمراغة.. والحماية المدنية تمنع امتدادها للمنازل المجاورة

نشب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بأحد المنازل في قرية الشيخ شبل التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، ما أسفر عن احتراق عدد من محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية الشيخ شبل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل أو العقارات المجاورة.

وبحسب المعلومات الأولية، تعود ملكية الشقة إلى المواطن “أشرف. ع”، حيث اندلعت النيران داخل الشقة الكائنة بالطابق الثاني؛ ما تسبب في احتراق محتوياتها، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التابعة لمطافئ المراغة ومطافئ بناويط.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، بعد جهود مكثفة حالت دون امتداد ألسنة اللهب إلى الوحدات السكنية المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو حالات اختناق بين سكان المنزل أو الأهالي، واقتصرت الخسائر على التلفيات المادية الناتجة عن احتراق محتويات الشقة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، كما تم حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحريق وبيان أسبابه.