النفط الكويتي يرتفع بأكثر من 6 دولارات للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6.46 دولار، ليبلغ 96.11 دولار للبرميل في تداولات أمس "الثلاثاء"، مقابل 89.65 دولار في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار، لتبلغ 94.65 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.46 دولار، لتبلغ 90.22 دولار.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإيراني عن شن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في الإمارت والبحرين والأردن.



وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في منشورات له على منصة "إكس" أن الجيش الإيراني شن عشرات الهجمات بطائرات مسيرة متفجرة استهدفت أنظمة الرادار الأمريكية ومواقع القوات في قاعدتي "الظفرة" و"منهاد" بالإمارات، بالإضافة إلى قاعدة "الشيخ عيسى الجوية" في البحرين.



كشف المتحدث عن شن إيران ضربة صاروخية على معسكر تيتين في العقبة بالأردن، والذي يضم مشاة البحرية الأمريكية وأفراد البحرية الأمريكية وقوات أردنية.

