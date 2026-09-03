مسؤول سابق بالناتو: حرب إيران بلا استراتيجية واضحة.. وترامب لم يتمكن من تحقيق النصر

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في الناتو، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى من يؤيدون الجانب اليميني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يؤمنون بأن حرب إيران، إذا لم يتم خسارتها، فعلى الأقل الجانب الأمريكي لم يتمكن من الفوز بها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزيد من حالة العزلة حوله، وهناك هذا المفهوم أو الفكرة التي زُرعت داخل عقل الرئيس ترامب من قبل إسرائيل، بأن إيران إذا أصبحت ضعيفة اقتصاديًا، فسيستغرق الأمر هجومًا أو هجومًا آخر على البنية التحتية الإيرانية، حتى يؤدي ذلك إلى استسلام إيران وعودتها من جديد إلى طاولة المفاوضات.

وتابع: "في الواقع إنها حرب بلا استراتيجية، وكذلك حرب دون أهداف واضحة، وهي فقط حرب للضرب والمناوشات، والرد بعد الرد الأول، ومن الصعب للغاية أن نرى أو نتنبأ بكيف يمكن لهذه الهجمات الحالية والتصعيد الإيراني أن يتطور، كذلك من الصعب حقًا أن نعلم كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى فوز أيٍّ من الطرفين".