كباكا يشارك تدريجيًّا في مران الأهلي الجماعي

أحمد خالد كباكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، بالمران الذي أقيم ‏مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، أن كباكا تعافى من الإصابة التي تعرض لها بآلام في العضلة الأمامية، وبدأ ‏المشاركة بصورة تدريجية في التدريبات.‏

الأهلي ضد سموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على زد في المباراة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، محققًا ‏فوزه ‏الثاني في البطولة، بعد أن استهل مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.‏