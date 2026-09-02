قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليابان والولايات المتحدة وأستراليا تستعد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة
خبير: زيارة شي جين بينج لمصر تفتح الباب أمام اتفاقات تكنولوجية جديدة
خبير اقتصادي: توسعات «تيدا» بالعين السخنة تدعم الصادرات وتوفر العملة الصعبة عبر حق الانتفاع
عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية
صفقة فنزويلا| البيت الأبيض: إمدادات النفط قد تصل للاحتياطي الأمريكي في نوفمبر
تأجيل استئناف المتهم بدهس «صغير الكولدير» في شبرا الخيمة إلى 16 سبتمبر
رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
من السوشيال ميديا إلى المحاكم.. تقرير يكشف حملة لتعقب جنود إسرائيليين من أصول تركية
مفتي جزر القمر: دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في تأهيل المقبلين على الزواج
بيان مشترك لمصر والصين حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة
خبير اقتصادي يكشف أهمية زيارة الرئيس الصيني للقاهرة قبل قمة بريكس
إيران.. الحرس الثوري يعلن ضبط سفينة لتهريب الوقود ويعتقل 11 شخصا أجنبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كباكا يشارك تدريجيًّا في مران الأهلي الجماعي

كباكا
كباكا
مجدي سلامة

أحمد خالد كباكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، بالمران الذي أقيم ‏مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، أن كباكا تعافى من الإصابة التي تعرض لها بآلام في العضلة الأمامية، وبدأ ‏المشاركة بصورة تدريجية في التدريبات.‏

الأهلي ضد سموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على زد في المباراة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، محققًا ‏فوزه ‏الثاني في البطولة، بعد أن استهل مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.‏

كباكا الأهلي مران الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

إمام عاشور

محمد صلاح: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على الدوري.. وإمام عاشور لن يستطيع العيش خارج مصر

ترشيحاتنا

المتهمين

فيديو مُفبرك بسبب أولوية المرور.. كشف ملابسات ادعاء سرقة هاتف عامل بالإسكندرية

المتهمة

عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

جامعة طنطا

جامعة طنطا ومعهد بحوث الإلكترونيات يبحثان شراكة إستراتيجية لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة

بالصور

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد