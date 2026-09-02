كباكا يشارك تدريجيًّا في مران الأهلي الجماعي

أحمد خالد كباكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، بالمران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، أن كباكا تعافى من الإصابة التي تعرض لها بآلام في العضلة الأمامية، وبدأ المشاركة بصورة تدريجية في التدريبات.
الأهلي ضد سموحة
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
كان الفريق قد حقق الفوز على زد في المباراة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، محققًا فوزه الثاني في البطولة، بعد أن استهل مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.