قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الجيش الأمريكي يعلن عن آخر يوم له في منصبه دون توضيح سبب استقالته
سبعون عامًا من العلاقات تدفع التعاون المصري الصيني إلى آفاق أوسع.. إعلامية بشبكة تليفزيون الصين الدولية توضح
«سألت شاب في طلبات وروحت اشتغلت معاهم».. دكتور مينا يكشف بداية عمله بالدليفري
اليابان والولايات المتحدة وأستراليا تستعد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة
خبير: زيارة شي جين بينج لمصر تفتح الباب أمام اتفاقات تكنولوجية جديدة
خبير اقتصادي: توسعات «تيدا» بالعين السخنة تدعم الصادرات وتوفر العملة الصعبة عبر حق الانتفاع
عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية
صفقة فنزويلا| البيت الأبيض: إمدادات النفط قد تصل للاحتياطي الأمريكي في نوفمبر
تأجيل استئناف المتهم بدهس «صغير الكولدير» في شبرا الخيمة إلى 16 سبتمبر
رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
من السوشيال ميديا إلى المحاكم.. تقرير يكشف حملة لتعقب جنود إسرائيليين من أصول تركية
مفتي جزر القمر: دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في تأهيل المقبلين على الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبحث مستجدات منظومة التعليم.. إعلام الوادي الجديد ينظم لقاءً إعلاميًا موسعًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الوادى الجديد اليوم الاربعاء  لقاءً إعلاميًا موسعا بمقر مجمع الإعلام وذلك برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات اللواء د. تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وإشراف السيد حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، وبمشاركة عدد من القيادات والمسئولين بقطاع التعليم  إلى جانب جمهور متنوع من ممثلى المؤسسات والجهات المختلفة بالمحافظة.


افتتح اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمجمع الإعلام ، موضحًا أن اللقاء يستهدف تعزيز الوعى بالقرارات الجديدة فى منظومة التعليم ، والتعرف على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى، وفتح حوار مباشر بين المسئولين والجمهور، بما يسهم فى توضيح الرؤى والرد على الاستفسارات، والاستفادة من المقترحات المطروحة.


وفى ذات السياق، أكدت  أزهار عبدالعزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد، أن تنظيم اللقاء يأتى من منطلق  حرص الهيئة العامة للاستعلامات على إتاحة الفرصة للتعرف على مستجدات الأمور بالقضايا المختلفة لا سيما المتعلقة بمنظومة التعليم ، مشيرة إلى أهمية تعزيز التواصل والحوار المجتمعى حول قضايا التعليم، بما يسهم فى دعم جهود تطوير المنظومة 
وتحدث  رمزى منسوب، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم نائبًا عن مدير عام المديرية،  مؤكدا على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومتابعة كافة الاستعدادات لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.


وأشار إلى جهود المديرية فى سد العجز من المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وإدارة تعليمية.

 
وتطرق إلى خطط تطوير التعليم الفنى وتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة، بهدف إكساب الطلاب المهارات والخبرات العملية اللازمة ومواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.

 
ومن جانبه أكد مجدى محمد محمود، مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، أن القرارات المستحدثة فى منظومة التعليم تستهدف تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب فى ضوء المتغيرات العالمية، موضحًا أن التوجيهات الرئاسية تشدد على ضرورة  تخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور.


وأشار إلى أن تطوير وتغيير القرارات التعليمية يتم من خلال دراسات وأبحاث مدروسة تتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات المجتمع، مع الحرص على تخريج منتج تعليمى من الطلاب يكون قادرًا على التكيف مع متطلبات سوق العمل.


كما استعرض الضوابط المنظمة لعملية نقل وندب وتدوير المعلمين لسد العجز وتحقيق أفضل توزيع للقوى البشرية، إلى جانب القرارات المنظمة للعمل بنظام الحصة، بما يسهم فى مواجهة العجز وتحقيق انتظام العملية التعليمية.


وفى ذات السياق ، أكدت م. أسماء بصيط، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للاستعداد للعام الدراسى الجديد، تشمل متابعة أعمال الإنشاءات والصيانة بمختلف المدارس.


وأوضحت أن الهيئة تعمل على الوقوف على المشكلات المتعلقة بالصيانة والإنشاءات والعمل على حلها، مع سرعة التعامل مع الملاحظات التى قد تؤثر على جاهزية المدارس قبل انطلاق الدراسة.


وأكدت الحرص على تهيئة المدارس بحيث تكون آمنة وجاذبة للطلاب، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة، مشيرة إلى استمرار المرور الميدانى على المدارس لمتابعة مستوى الجاهزية والوقوف على أى مشكلات أو ملاحظات.


وشهد اللقاء عددًا من المناقشات والمداخلات من الحضور، تناولت مشكلات متعلقة بخزانات المياه فى بعض المدارس ، إلى جانب المطالبة بـتوفير تاندات ومظلات  لحماية الطلاب من أشعة الشمس.


كما ناقش الحضور أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة فى بعض المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، ويساعد على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

يأتي ذلك تحت هذا العنوان وفى إطار الدور التوعوى للهيئة العامة للاستعلامات والجهود المستمرة لتعزيز الوعى المجتمعى بالقضايا والموضوعات التى تمس حياة المواطنين، وفتح قنوات التواصل والحوار المباشر مع الجمهور


أعد وأدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمجمع إعلام الوادى الجديد، تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اعلام الخارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

إمام عاشور

محمد صلاح: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على الدوري.. وإمام عاشور لن يستطيع العيش خارج مصر

ترشيحاتنا

مفتي رواندا

مفتي رواندا: مطلوب بناء فقه أخلاقي ورقمي للأسرة يضبط استخدام التكنولوجيا

الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان

أمين كبار العلماء: يجب مواجهة فوضى المحتوى الإلكتروني بالمصدر الموثوق

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يلتقي مفتي موسكو ويثمن الاهتمام الرسمي في الاتحاد الروسي بالمسلمين ومقارهم

بالصور

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد