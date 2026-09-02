"الاستعلامات" ترصد في "أوراق أوروبية" توجهات الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا والأمن والذكاء الاصطناعي وأفريقيا

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، العدد الجديد من دورية "أوراق أوروبية.. دراسة تحليلية لسياسات الاتحاد الأوروبي"، والذي يرصد ويحلل أبرز توجهات وتحركات الاتحاد الاوروبى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، استنادًا إلى المواقف والقرارات الرسمية الصادرة عن مؤسساته.

ويكشف الإصدار تعدد دوائر الاهتمام الأوروبي؛ بدءًا من التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية - الأوكرانية، مرورًا بملفات الأمن ونزع السلاح والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التحركات الأوروبية في أفريقيا.

ويستعرض العدد الجديد رقم 86، الموقف الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي الترتيبات الجديدة لمستقبل قطاع غزة، والتي تقوم على نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والانتقال إلى إدارة مدنية للقطاع، مع تأكيد دور السلطة الفلسطينية في ترتيبات ما بعد الصراع، ودعم تدفق المساعدات وإعادة الإعمار، وربط ذلك بمسار سياسي أوسع يقود إلى حل الدولتين. وبالتوازي، يركز الاتحاد الأوروبي على التطورات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها وحماية الفلسطينيين.

وفي اليمن، يدين الاتحاد الأوروبي هجمات الحوثيين التي استهدفت السعودية ومناطق خاضعة للحكومة اليمنية، فيما يواصل توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران وتعزيز التنسيق مع الدول الشريكة بشأن تطبيقها، كما يدعم الاتحاد الأوروبي التفاهمات التي تم التوصل إليها، برعاية الأمم المتحدة، بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ووضع الإطار المنظم للعملية الانتخابية، باعتبارها خطوة باتجاه تقليص الانقسام المؤسسي ودفع المسار السياسي.

كما يرصد العدد الجديد من "أوراق أوروبية" استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية في مقدمة الأولويات الأوروبية، حيث يجمع الاتحاد بين الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا وتشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا، بعد وصول العقوبات الأوروبية إلى 21 حزمة شملت نحو ثلاثة آلاف شخص وكيان، مع توسيع نطاقها ليشمل جهات ودول تقدم دعمًا لموسكو. في الوقت ذاته، يعطي الاتحاد الأوروبي أولوية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الأوكرانية، وتخصيص 60 مليار يورو للدفاع خلال 2026 و2027.

ويرصد العدد الجديد، تحركات الاتحاد الأوروبي في ملفات الأمن الدولي والتكنولوجيا، ويدفع باتجاه تطوير آليات التحقق الفني في مجال نزع السلاح النووي، ودعم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والاستعداد لأي مفاوضات مستقبلية بشأن خفض الترسانات.

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، ينتقل الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة التطبيق العملي لقانونه الجديد، الذى يدعو الى تعزيز الرقابة على الشركات والتطبيقات المستخدمة في السوق الأوروبية، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية، وتحديد المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي.

وفي أفريقيا، يرصد العدد الجديد من "أوراق أوروبية" تحركًا أوروبيًا يجمع بين دعم الاستقرار السياسي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية، مع التركيز على التعاون الأوروبي مع جنوب أفريقيا بهدف تطوير البنية التحتية للطاقة، وتوسيع شبكة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.