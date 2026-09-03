مناسبة للسندوتشات والمدرسة.. طريقة عمل صدور الفراخ المتبلة

إذا كنتي تودين تقديم اكله سهلة لسندوتشات المدرسة طريقة عمل صدور الفراخ المتبلة

مكونات طريقة عمل صدور الفراخ المتبلة

2 صدر فراخ بدون عظم أو جلد

2 ملعقة كبيرة زبادي

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

رشة كمون

ملح حسب الحاجة

ملعقة صغيرة زيت

طريقة تحضير صدور الفراخ المتبلة

1. قطعي صدور الفراخ إلى شرائح رفيعة ومتساوية حتى تنضج بسرعة وبشكل متساو.

2. اخلطي الزبادي والليمون والبابريكا والثوم والبصل البودرة والكمون والملح والزيت.

3. ضعي شرائح الفراخ في التتبيلة وقلبيها جيدا، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

4. سخني طاسة غير لاصقة، ثم ضعي الفراخ دون تكديسها.

5. اتركيها على نار متوسطة حتى تنضج تماما من الجانبين وتتحمر قليلا.

6. اتركيها تبرد قليلا، ثم قطعيها شرائح صغيرة وضعيها في ساندوتش المدرسة مع الخيار أو الخس.

للانش بوكس: اختاري عيشا طريا أو توست حبوب كاملة، ويمكن تحضير الفراخ مساءً وحفظها في الثلاجة، ثم تجهيز الساندوتش صباحا.

وللحفاظ على سلامة الطعام، يفضل وضعه في لانش بوكس معزول مع مصدر تبريد مناسب إذا لن يتم تناوله خلال وقت قصير.