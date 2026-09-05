خطوبة مكملتش.. القبض على سيدة تعدت على جارتها بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من قيام جارتها بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها لخلافات بينهما لتقدم زوج جارتهما لخطبتها وقيامها بتحرير محضر كيدى ضدها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أغسطس المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين طرف أول: (الظاهرة بمقطع الفيديو ، ووالدتها "مصابتان بجروح متفرقة")، وطرف ثان: (ربة منزل ، نجلتها "إحداهما مصابة بكدمات وسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب إستخدمت خلالها ربة المنزل من الطرف الثانى سلاح أبيض لخلافات بينهم لتقدم زوجها لخطبة الأولى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد الطرف الثانى ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









