أهم 4 معارض تشارك بها هيئة تنشيط السياحة خلال الـ 90 يوماً القادمة| خاص

تعتزم الهيئة المصرية العامة لـ تنشيط السياحة، المشاركة في عدد من المعارض السياحية الدولية، وذلك في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري والتواجد في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة.

أهم معارض السياحة الدولية



أوضحت هيئة تنشيط السياحة في منصور حصل عليه "صدى البلد"، أنها ستشارك في المعرض السياحي "ITTF WARSAW 2026" من 19 إلى 21 نوفمبر 2026، والذى يعد من أهم المعارض السياحية المتخصصة وشارك في دورته السابقة أكثر من 200 عارض من 32 دولة.

أشارت هيئة تنشيط السياحة، إلى المشاركة في معرض "TOURISTIK &CARAVANING LEIPZIG2026" من 18 إلى 22 نوفمبر 2026، مؤكدة أنه من أهم المعارض السياحية في ألمانيا ويجمع أكثر من 450 عارض من 80 دولة.

لفتت الهيئة، أنها ستشارك في معرض "MATKA 2027" من 21 إلى 24 يناير 2027، لافتة أنه من أبرز المعارض السياحية والذى يجمع بين كونه معرض مهنى وجماهيري وشارك في الدورة الماضية نحو 850 عارضًا من 70 دولة، وبلغ عدد الزائرين نحو 56 ألف زائر.وتضمنت القائمة " FERIE FOR ALLE 2027" من 26 إلى 28 فبراير 2027، مشيرة إلى أنه من أكبر المعارض السياحية في الدول الإسكندنافية والذى يجمع بين كونه معرض مهنى وجماهيري، وشارك فى الدورة الماضية أكثر من 3.500 خبير سياحي و1000 عارض، وبلغ عدد الزائرين أكثر من 54 ألف زائر.