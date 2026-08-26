وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تطوير «البلوهول».. حماية الطبيعة وتنشيط السياحة البيئية





بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، مقترح تطوير منطقة «البلوهول» بمحمية أبوجالوم بمدينة دهب، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحية من المناطق ذات القيمة البيئية.

واستعرض الاجتماع الرؤية المقترحة لتطوير المنطقة، والتي أعدها مركز «سيداري»، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والبيئية، وتنمية المقومات السياحية والاقتصادية، وتحسين تجربة الزائر، وتعظيم استفادة المجتمع المحلي من فرص التنمية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وأهداف حماية المحمية ومبادئ السياحة البيئية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة أن يمثل تطوير «البلوهول» نموذجًا للتنمية المستدامة، يجمع بين الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي من جانب، وتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا من جانب آخر، مع الحفاظ على هويتها الطبيعية والثقافية الفريدة، وتشجيع الاستثمار المسؤول الذي يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع المحلي.

ووجهت الوزيرة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخطط التطوير، مع ضرورة أن تستند جميع مراحل المشروع إلى دراسات علمية متكاملة تراعي الحساسية البيئية والاجتماعية للموقع، والضغوط القائمة والمخاطر المحتملة، فضلًا عن تحديد الطاقة الاستيعابية المناسبة للمنطقة، بما يحول دون التأثير سلبًا على مواردها الطبيعية والشعاب المرجانية.

كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية، والارتقاء بنوعية السياحة الوافدة، وإحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة، بما يضمن استدامة السياحة البيئية، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويحقق الاستخدام الأمثل للمناطق ذات الحساسية البيئية.

واستمعت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء إلى عرض من مركز «سيداري» حول الدراسات التي أُعدت كأساس للرؤية المقترحة، والتي تضمنت المخطط العام لتطوير المنطقة، والرؤية التخطيطية والوظيفية، وتوزيع الأنشطة ومكونات التطوير، إلى جانب دراسة الفحص وتحديد النطاق البيئي والاجتماعي، وتحديد القضايا والاشتراطات البيئية والاجتماعية الحاكمة لعملية التطوير.

وتناول العرض كذلك دراسة التطوير الاقتصادي والجدوى الاستثمارية، التي تستهدف تقييم قابلية النموذج المقترح للتنفيذ والاستثمار والتشغيل، وتحديد مكونات الاستثمار وآليات الإدارة والشراكة، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من العوائد التنموية للمشروع.

كما شملت الدراسات المقترحة الجانب المؤسسي والقانوني، من خلال بحث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتنظيم الأنشطة والاستثمارات داخل المحميات الطبيعية، بما يحقق التوازن بين صون الطبيعة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة، مع تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة ومراعاة القدرة الاستيعابية للمحمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحفاظ على أهداف المحمية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية يجب أن يظل أولوية أساسية في أي أعمال تطوير مستقبلية، مع ضرورة أن تسهم الأنشطة التنموية في تحمل تكاليف إدارة آثارها البيئية ودعم أعمال الصون والحفاظ وإعادة التأهيل.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عن تقديره للتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة والهيئة الاستشارية للمشروع، مؤكدًا أن تطوير منطقة «البلوهول» يمثل نقلة نوعية في مجال السياحة البيئية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من مخطط التطوير هو الحفاظ على الموارد الطبيعية للمنطقة وصونها وحمايتها، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المشروع، مع الحفاظ على المجتمع المحلي وتعظيم استفادته من الفرص الاقتصادية والتنموية التي يوفرها.

وأكد الدكتور خالد فهمي أن الرؤية المقترحة تستند إلى نهج متكامل يضع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية في مقدمة أولويات التطوير، بالتوازي مع تعظيم القيمة السياحية والاقتصادية للمنطقة وتشجيع أنماط الاستثمار المسؤول.

وأشار إلى أن مركز «سيداري» أعد مكونات الرؤية بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في الدراسات البيئية والتصميم المعماري البيئي ودراسات الجدوى الاقتصادية، بما أسهم في إعداد تصور متكامل يجمع بين الجوانب التخطيطية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والمؤسسية والقانونية.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز «سيداري» أن الرؤية المقترحة تتضمن عددًا من مكونات السياحة البيئية والتنمية المستدامة، من بينها بوابة للزوار، ونُزل بيئي، ومرافق مستدامة، وخيام بيئية، إلى جانب أنشطة صحراوية وثقافية وبحرية، بما يتيح تطوير تجربة الزائر مع الحفاظ على الطبيعة الفريدة للمنطقة والالتزام بمتطلبات حماية البيئة والقدرة الاستيعابية للموقع.

واتفقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء على استكمال التعاون لتنفيذ المقترح، كلٌّ في نطاق اختصاصه، ودراسة الإجراءات والقرارات اللازمة للانتقال إلى خطوات التنفيذ، وفقًا لنتائج الدراسات والأطر البيئية والقانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على «البلوهول» وصون مواردها الطبيعية، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم مناطق السياحة البيئية في جنوب سيناء.