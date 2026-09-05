مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس مركز الدوحة لحوار الأديان آفاق التعاون المشترك| صور

بحث الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في لقاء ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم؛ آفاق التعاون المشترك.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سُبُل ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر قيم التعايش والاحترام المتبادل، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن مواجهة خطاب الكراهية والتعصب، ودعم الجهود الرامية إلى بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمعات.

الحوار بين أتباع الأديان

وأكد مفتي الجمهورية أن الحوار بين أتباع الأديان يمثل أحد المسارات المهمة لترسيخ السلم المجتمعي وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدينية مطالبة بالاضطلاع بدورها في مواجهة النزعات الإقصائية وخطابات الكراهية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تؤدي إلى التوتر والصدام، بما يسهم في بناء وعي رشيد يقوم على احترام الإنسان وصون كرامته.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تولي ملف الحوار بين الأديان والثقافات اهتمامًا خاصًّا، من خلال «وحدة حوار» التابعة لدار الإفتاء المصرية، التي تعمل على دعم جسور التواصل والتفاهم، وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل، وفتح مساحات للحوار الجاد حول القضايا المشتركة، بما يخدم استقرار المجتمعات ويعزز ثقافة السلام.

من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي عن تقديره للدور البالغ الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في دعم قضايا الحوار والتواصل الحضاري، متطلعًا إلى تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال، بما يفتح آفاقًا أوسع للتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالحوار الديني، بما يعزز الجهود المشتركة في مواجهة التطرف وخطابات الكراهية، ويدعم مسارات التفاهم والسلام بين الشعوب.