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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتصحى غصب.. تطبيق منبه يصحيك بصوت ديك ويجبرك على تنفيذ مهام لإيقافه

تطبيق منبه
تطبيق منبه
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق جديد للمنبهات على آيفون يحمل اسم Clucky، ويستهدف الأشخاص الذين اعتادوا الضغط على زر الغفوة والعودة إلى النوم.

ويتيح التطبيق للمستخدم اختيار الاستيقاظ على صوت ديك يصيح، لكن إيقاف المنبه لا يتم بالضغط على زر واحد، إذ يجب على المستخدم تنفيذ مهمة محددة أولا حتى يتوقف التنبيه.

ويأتي Clucky ضمن فئة متزايدة من تطبيقات المنبه التي تعتمد على التحديات لمنع المستخدم من إيقاف المنبه والعودة إلى النوم، ومنها تطبيقات مثل Alarmy وAwake.

ولمن لا يفضلون صوت الديك، يوفر التطبيق مجموعة من الخيارات التقليدية، مثل النغمات الهادئة وأصوات الطيور وأصوات التنبيه الرقمية، إلى جانب وضع Extra Loud Mode الذي يرفع مستوى الصوت إلى أقصى درجة عند تشغيل المنبه.

مهام متنوعة لإيقاف المنبه


يوفر Clucky مجموعة متنوعة من المهام التي يجب إكمالها لإيقاف المنبه، ومنها:

- حل مسائل رياضية.
- حفظ مربعات والضغط عليها بالترتيب الصحيح.
- كتابة ما يقوله التطبيق.
- هز الهاتف.
- المشي.
- أداء تمارين الضغط.
- تحريك كرة نحو هدف معين.
- إكمال تحديات تعتمد على كاميرا الهاتف وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
 

Clucky

كما يتضمن التطبيق قسما للإحصائيات يعرض متوسط عدد الثواني التي يستمر خلالها المنبه قبل إكمال المهمة، وعدد المهام التي نجح المستخدم في إنجازها، وإجمالي مرات الاستيقاظ.

ويقدم التطبيق كذلك ميزة باسم Rooster Report، وهي تقرير أسبوعي يقيم أداء المستخدم في الاستيقاظ.

الاستيقاظ مع الأصدقاء والعائلة


يتيح Clucky أيضا إنشاء مجموعات خاصة تحمل اسم Nest أو Flock مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، بحيث يمكن لأعضاء المجموعة الاستيقاظ في الوقت نفسه وتشجيع بعضهم بعضًا على الالتزام بمواعيد الاستيقاظ.

ويتوافر Clucky حاليا للتحميل عبر متجر آبل App Store، مع اشتراك Pro بسعر 39.99 دولارا سنويا.

تطبيق جديد تطبيق منبه تطبيقات المنبه

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