قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يفتتح تطوير مدرسة إعدادي ثانوي بنات بالنزهة بـ 3 ملايين جنيه

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة (إعدادي - ثانوى) بنات بالنزهة، والتي تم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بدعم من  المشاركة المجتمعية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية .

شهد الافتتاح م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم.

محافظ القاهرة 

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تطوير ورفع كفاءة المدارس يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات تطوير المدارس.

وتخدم المدرسة بالنزهة نحو 1600 طالبة، وتتكون من 3 مبانٍ تضم 24 فصلًا دراسيًا و12 غرفة للإداريين، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي والكيمياء.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المدرسة بالكامل، وتطوير دورات المياه وشبكات الصرف، وتنفيذ أعمال الدهانات، وترميم الديسكات واستكمال الديسكات الناقصة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات.

كما تضمنت أعمال التطوير إضافة ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة، بما يوفر للطالبات مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم فى دعم الأنشطة المدرسية المتنوعة.

وثمّن محافظ القاهرة جهود التطوير، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مدرسة مصرف أبو ظبي الإسلامى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري

الأنبا غبريال أسقف بني سويف

« الاعتراف مقدس».. الأنبا غبريال: إفشاء السر عقوبته الشلح

مدبولي يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة

مدبولي يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد