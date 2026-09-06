المزارعون الأمريكيون يسارعون إلى بيع محاصيلهم مع توقعات ارتفاع الأسعار

تضرب موجة حر شديدة منطقة الغرب الأوسط الأمريكي ، لتدفع السلطات إلى تجديد تحذيراتها من ارتفاع درجات الحرارة، بعد أسابيع من الطقس الحار ، ورغم ما تمثله هذه الأجواء من تهديد للمحاصيل، فإنها تمنح المزارعين الأمريكيين بارقة أمل طال انتظارها في عودة أسعار المحاصيل إلى الارتفاع بعد سنوات من التراجع.

وبحسب تقرير وكالة بلومبرج ، ارتفعت عقود الذرة الآجلة بنحو 15% منذ نهاية يوليو، متجاوزة مستوى 5 دولارات للبوشل (وحدة وزن) وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.

ويمنح هذا الصعود المزارعين فرصة لتحسين عوائدهم وتعزيز قدرتهم على التحوط من تقلبات السوق، بعدما تعرضت هوامش أرباحهم لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويرى مزارعون، من بينهم ديف والتون من ولاية أيوا، أن موجة ارتفاع الأسعار قد تمثل نقطة تحول حاسمة للقطاع الزراعي، بعد سنوات من الضغوط على الأرباح.

وقال والتون - في إشارة إلى تحسن أوضاع مزرعته - "كنا نشطين للغاية في البيع خلال هذه الموجة الصعودية، ولذلك نتوقع تحقيق أرباح جيدة عبر مختلف الأنشطة ولو كنا قد بعنا محاصيلنا قبل ستة أسابيع فقط، لكنا لا نزال نواجه خسائر في بعض المنتجات".

وتقول بلومبرج، عزز ارتفاع أسعار الحبوب الآمال في أن يكون الاقتصاد الزراعي الأمريكي قد بدأ أخيرا مسار التعافي الذي طال انتظاره.

كما ارتفع مؤشر بلومبرج الزراعي الفوري، الذي يقيس أداء 10 من السلع الزراعية الرئيسية، بأكثر من 20% منذ نهاية يونيو، في توقيت مواتٍ للمزارعين الأمريكيين الذين بدأوا للتو حصاد محاصيلهم ويستعدون لطرحها في الأسواق، ما يمنحهم فرصة للاستفادة من موجة الارتفاع الحالية في الأسعار.

ووفق أحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات النقدية للمزارعين من المحاصيل بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال عام 2026.

وتعكس تحركات السوق تنامي التفاؤل باستمرار هذا التعافي، إذ أظهرت بيانات صدرت حديثا وصول صافي المراكز الشرائية في عقود الذرة الآجلة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، في مؤشر على زيادة رهانات المستثمرين على مواصلة الأسعار صعودها.

ورغم ذلك، لا يزال المزارعون يتعاملون بحذر، فبعد سنوات من تراجع الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، يفضلون انتظار مزيد من المؤشرات على استدامة التحسن قبل الإقدام على استثمارات كبيرة.

ونقلت بلومبرج عن سكوت هاريس، رئيس شركة سي إن إتش في أمريكا الشمالية، قوله "إن أسوأ مراحل الأزمة الزراعية ربما أصبحت خلف القطاع، إلا أن التعافي العالمي سيظل تدريجيًا وغير متوازن، مع توقع تأخر أوروبا والبرازيل عن الولايات المتحدة في هذا المسار".

وأبدى هاريس تفاؤلًا أكبر بشأن النصف الثاني من عام 2027، عندما تتضح نتائج موسم الحصاد الحالي وتستقر الأسواق، وهو ما قد يعزز مؤشرات التعافي المنتظر للقطاع.

وتأتي موجة ارتفاع أسعار المحاصيل مدفوعة بتضافر عوامل عدة أدت إلى زيادة الضغوط على المعروض العالمي؛ إذ هددت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة والأمطار غير المنتظمة إنتاجية الذرة في الولايات المتحدة، بينما أعاقت موجات الحر عمليات حصاد الحبوب في أوروبا.

كما أسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تعطيل صادرات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، ما زاد من تشدد الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.. وفي المقابل، عززت عودة الصين إلى زيادة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي توقعات تحسن الطلب، لتضيف دعمًا جديدًا لأسعار المحاصيل وتغذي الآمال في بدء تعافٍ تدريجي للاقتصاد الزراعي الأمريكي.

في المقابل، سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا مع تصاعد الضغوط على سوق الوقود بفعل الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية مع إيران، ما يزيد من أعباء النقل البري والزراعة وقطاع البناء.

ووفق جمعية سائقي السيارات الأمريكية (AAA)، ارتفع متوسط سعر الديزل إلى 5.85 دولار للجالون، مقارنة بنحو 3.71 دولار قبل عام، بزيادة تتجاوز 57%.