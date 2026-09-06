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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تلفزيون "بريكس": الهند تعتزم بناء 100 مطار جديد خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي

تلفزيون "بريكس": الهند تعتزم بناء 100 مطار جديد خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي
تلفزيون "بريكس": الهند تعتزم بناء 100 مطار جديد خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي
أ ش أ

أعلن وزير الطيران المدني في الهند كينجارابو راموهان نايدو عزم بلاده تشييد 100 مطار جديد خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في إطار توسيع نطاق الربط الجوي الإقليمي.

وقال نايدو - حسبما نقلت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية في نسختها الإنجليزية اليوم /الأحد/ - إن عدد المطارات في الهند ارتفع من 74 مطارا في عام 2014 إلى 166 مطارا في الوقت الحالي وهو ما يعكس توسع البنية التحتية للطيران وتزايد الطلب على السفر جوا.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة بناء 100 مطار إضافي خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى إنشاء مهابط حديثة للمروحيات ودعم عدد كبير من المطارات الإقليمية.

وتهدف الحكومة الهندية إلى تعزيز منظومة الطيران الإقليمي؛ لتصبح أكثر استدامة، وذلك بالتزامن مع إنشاء مرافق جديدة للمطارات، كما تستهدف أيضا توفير دعم مالي لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمسارات والمطارات الإقليمية وتشجيع شركات الطيران على تسيير رحلات إلى وجهات قد تكون العمليات التجارية فيها صعبة بدون هذا الدعم.

ومن المتوقع أن يسهم تحسين الربط الجوي في دعم قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار في المدن الصغيرة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والطوارئ في المناطق النائية والجبلية.

وزير الطيران المدني في الهند كينجارابو راموهان نايدو توسيع نطاق الربط الجوي الإقليمي البنية التحتية للطيران إنشاء مهابط حديثة للمروحيات

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