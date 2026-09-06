كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ 6 من المنتدى الإفريقي للنقل الاسبوع المقبل

تستضيف عاصمة كوت ديفوار /أبيدجان/ فعاليات النسخة السادسة من المنتدى الإفريقي للنقل ( 2026 ATF) في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري برعاية البنك الأفريقي للتنمية (AFDB).

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي ،اليوم /الأحد/ أن هذا المنتدى الاستراتيجي يجمع الوزراء والجهات المانحة الدولية وقادة القطاع الخاص، مضيفا أن هذا المنتدى يركز على تمويل ممرات النقل الرئيسية العابرة للحدود وتحديث البنية التحتية اللوجستية الإفريقية.

ويظل الهدف الرئيس هو فتح الأسواق الإقليمية لتعظيم الإمكانات التجارية التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf).

يذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) هي اتفاقية تجارية كبرى أسست لإنشاء سوق موحدة تضم أكثر من 3ر1 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3 تريليونات دولار.

يشار إلى أن المنتدى الإفريقي للنقل (ATF) هو منصة قارية تجمع صانعي السياسات والخبراء وقادة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إفريقيا لبحث تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة.